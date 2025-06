« Fabien Lerat. Un pas dans l’eau » visite commentée Montée du Parc St Benoît Digne-les-Bains 7 juillet 2025 07:00

Alpes-de-Haute-Provence

« Fabien Lerat. Un pas dans l’eau » visite commentée Montée du Parc St Benoît CAIRN, centre d’art Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-31

2025-07-07

Venez découvrir l’exposition de Fabien Lerat un ensemble d’oeuvres (sculptures, dessins, photographies et vidéo) étonnantes et lumineuses, qui questionnent notre perception du monde.

Montée du Parc St Benoît CAIRN, centre d’art

Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 62 11 73 mediation.cairn@ambulo.fr

English :

Come and discover Fabien Lerat’s exhibition: a collection of astonishing, luminous works (sculptures, drawings, photographs and video) that question our perception of the world.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung von Fabien Lerat: eine Reihe erstaunlicher und leuchtender Werke (Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien und Videos), die unsere Wahrnehmung der Welt in Frage stellen.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra di Fabien Lerat: una collezione di opere sorprendenti e luminose (sculture, disegni, fotografie e video) che mettono in discussione la nostra percezione del mondo.

Espanol :

Venga a descubrir la exposición de Fabien Lerat: un conjunto de obras sorprendentes y luminosas (esculturas, dibujos, fotografías y vídeo) que cuestionan nuestra percepción del mundo.

