FABIEN MARY, Conservatoire de Conflans, Conflans-Sainte-Honorine

FABIEN MARY Samedi 14 mars, 20h30 Conservatoire de Conflans Yvelines

Reconnu comme l’un des trompettistes majeurs de sa génération, Fabien Mary est une figure incontournable du jazz hexagonal. Improvisateur précis et inspiré, c’est à la tête d’un quartet qu’on le retrouve ici — une formule idéale pour mettre en valeur ses qualités de soliste.

En première partie :

Blue M7ntis

Ce septet de l’atelier jazz du conservatoire de Mantes la Jolie est composé de : Monique Carrière : Flute traversière Rémy Kasprik : Guitare Pierre Ruty : Trombone à piston , saxophone ténor Michel Davoigneau : Saxophone ténor Noah Danielides : Batterie Thibaul Luginbuhl : Piano Florence Barret : Contrebasse

Conservatoire de Conflans 74 rue Désiré Clément, 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Chennevières Yvelines Île-de-France

