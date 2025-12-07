Fabien Mary Quartet pour le festival Jazz de Mars Brou

Fabien Mary Quartet pour le festival Jazz de Mars

Salle des Fêtes Brou Eure-et-Loir

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Trompettiste français de premier plan, Fabien Mary revient dans Jazz de Mars, en quartet cette fois tendance hard-bop mais enrichie de standards du Songbook américain.

Fabien Mary trompette

Yves Brouqui guitare

Fabien Marcoz contrebasse

Stéphane Chandelier batterie

Reconnu comme l’un des trompettistes majeurs de la scène française actuelle, Fabien Mary est également compositeur et arrangeur (voir son disque Left Arm Blues et plus récemment encore, les albums Too Short et Reload écrits pour le big band Vintage Orchestra). On le retrouvera ici en quartet au travers d’un répertoire mêlant des compositions de fines lames (Joe Henderson, Freddie Hubbard ou encore Kenny Dorham) et des références au great american songbook.

La 32e édition du festival Jazz de Mars se déroulera du 6 mars au 10 avril 2026 en Eure-et-Loir. Cette édition met particulièrement à l’honneur les artistes féminines. 16 .

Salle des Fêtes Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Leading French trumpeter Fabien Mary returns to Jazz de Mars, this time in a quartet with a hard-bop bent, but enriched with standards from the American Songbook.

