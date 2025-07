Fabien Packo Quartet Troyes en Scènes Troyes

Place Saint-Nizier Troyes

Gratuit

Gratuit

25 juillet 2025 19:00:00

2025-07-25

Fabien PACKO propose avec ce quartet de visiter les horizons du jazz à travers le prisme de l’accordéon.

La musique du groupe se veut un pont entre tradition et modernité, de la valse swing qui colle si bien à la peau de la boite à frissons , à un jazz résolument ancré dans son époque.



L’accordéon, instrument globe-trotter par excellence, ouvre ici toute sa palette de couleurs du Brésil à l’Irlande, du Tango Nuevo de Piazzolla à la chanson revisitée…



La mélodie, avant toute chose, fait battre le cœur de ce groupe, dont les membres sont tous des amis de longue date. À travers ses propres compositions et le choix des titres qu’il ré-arrange avec passion, le quartet de Fabien PACKO convie son public à un voyage toutes voiles dehors, et oreilles grandes ouvertes ! .

Place Saint-Nizier Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

