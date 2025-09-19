FABIENNE ALABRET EPANOUIES (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

FABIENNE ALABRET EPANOUIES (L'improviste) Brive-la-Gaillarde vendredi 19 septembre 2025.

FABIENNE ALABRET EPANOUIES (L’improviste)

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

2025-09-19

Elles s’appellent Jackie, Marie-Chantal, Véronique ou Colette Minou.

Elles étaient DRH, caissière, psy ou juste en galère… jusqu’à ce qu’elles croisent la route de Paolo Loche, coach de vie brésilien aussi mystique qu’improbable.

Dans ce seule-en-scène déjanté, Fabienne Alabret, quinqua pétillante et reconvertie joyeusement en “sketcheuse”, donne vie à une galerie de femmes hautes en couleur, en pleine crise… d’épanouissement !

Rire, transformation, lâcher-prise (et CPF bien utilisé) garantis !

Un spectacle qui peut provoquer des effets secondaires démission spontanée, envie soudaine de catcheuse intérieure, ou départ pour le Cantal. Vous voilà prévenu·es. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

