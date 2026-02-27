Fabienne Léon & Marie Seiller Rue du Stade Plougonvelin

Fabienne Léon & Marie Seiller

Marie Seiller

Illustratrice autodidacte née à Brest, je quitte ma ville pour étudier l’architecture à La Cambre Horta. Pendant mon cursus, je rechigne à quitter le papier pour passer à l’informatique. L’encre de Chine devient vite mon support. Prendre le pinceau, c’est arrêter le temps pour observer et avoir un regard attentif sur ce qui nous entoure. De retour au bercail, Brest devient mon modèle préféré. Elle me stimule chaque jour et ne fait qu’accroître mon envie de représenter ses ambivalences à travers le noir et blanc. Mes souvenirs d’enfance se superposent à mes lubies aujourd’hui. La ville prend de l’épaisseur et devient une multitude de strates qui nourrissent mon travail au quotidien. Du roman graphique aux commandes de particulier, la ligne directrice reste le travail à main levé pour fédérer autour d’un langage sensible et universel.

Fabienne Léon

Dessins naïfs et indisciplinés

Je suis née à Brest en 1987. Après un bac technique en Arts Appliqués au lycée Vauban à Brest, je me suis tournée vers l’illustration…et ai été parallèlement maîtresse d’école pendant 11 ans ! Mes dessins sont réalisés de façon spontanée, directement à la pointe noire le premier trait est l’unique,et rien n’est effacé. Ils sont ensuite scannés en haute définition et sont colorisés informatiquement selon une palette de couleurs choisies avec soin pour conserver une harmonie entre les différentes illustrations. Par ailleurs, je ne vois uniquement qu’en deux dimensions et dessine donc sans relief Cela amène un caractère naïf et poétique à mes dessins. Je réalise également des peintures originales personnalisées à l’acrylique sur des toiles de différentes dimensions, à la demande.

