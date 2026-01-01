FabLab Atelier de customisation de casque de vélo Nuits de la lecture Rue Louis Pasteur Scaër
Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère
Début : 2026-01-21 15:00:00
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Fabrique le stickers de ton choix avec les outils du FabLab.
A partir de 6 ans. Sur inscription. .
Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
