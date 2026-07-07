FABLAB : Au fil de l’histoire – Brodeuse numérique EPN Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

FABLAB : Au fil de l’histoire – Brodeuse numérique

EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-27 10:00:00

fin : 2026-11-27 12:00:00

Date(s) :

2026-10-27

La Tapisserie de Bayeux s’est enfuie en Angleterre. Savez-vous que c’est en réalité une broderie ? Venez broder un personnage pour l’héberger chez vous ensuite !

À partir de 10 ans.

La Tapisserie de Bayeux s’est enfuie en Angleterre. Savez-vous que c’est en réalité une broderie ? Venez broder un personnage pour l’héberger chez vous ensuite !

À partir de 10 ans. .

EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

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English : FABLAB : Au fil de l’histoire – Brodeuse numérique

The Bayeux Tapestry has run off to England. Did you know it’s actually a piece of embroidery? Come and embroider a character so you can take it home with you afterwards!

Ages 10 and over.

L’événement FABLAB : Au fil de l’histoire – Brodeuse numérique Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Terre d’Auge Tourisme