Fablab Décorations de fin d’année Espace Boris Vian Montluçon
Fablab Décorations de fin d’année Espace Boris Vian Montluçon mardi 16 décembre 2025.
Fablab Décorations de fin d’année
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 18:00:00
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Quand les médiathèques ne ferment pas vraiment leurs portes et s’illuminent autrement, le soir venu.
.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
When media libraries don?t really close their doors, they light up in a different way in the evening.
L’événement Fablab Décorations de fin d’année Montluçon a été mis à jour le 2025-12-02 par Montluçon Tourisme