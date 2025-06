Fablab Focus Imprimante 3D Bibliobus Montluçon 9 juillet 2025 07:00

Allier

Fablab Focus Imprimante 3D Bibliobus 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Début : Mardi 2025-07-09

fin : 2025-09-02

2025-07-09

2025-07-10

2025-09-02

Venez découvrir l’imprimante du Fablab.

.

Bibliobus 11 avenue de l’Europe

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

Come and discover the Fablab printer.

German :

Schauen Sie sich den Drucker des Fablab an.

Italiano :

Venite a scoprire la stampante del Fablab.

Espanol :

Venga a descubrir la impresora Fablab.

L’événement Fablab Focus Imprimante 3D Montluçon a été mis à jour le 2025-06-23 par Montluçon Tourisme