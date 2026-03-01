FabLab jeunes autour de l’IA Argentan
FabLab jeunes autour de l’IA Argentan mercredi 18 mars 2026.
FabLab jeunes autour de l’IA
1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18 16:00:00
Date(s) :
2026-03-18
Ateliers ludiques
Créons notre propre IA !
Deux propositions spécialement adaptées pour les plus jeunes, pour apprendre à manier les outils numériques génératifs
7 ans et plus , gratuit, sur inscription .
1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FabLab jeunes autour de l’IA
L’événement FabLab jeunes autour de l’IA Argentan a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom