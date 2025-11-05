Fablab Médiation/fabrication numérique, découpe laser, impression 3D, broderie numérique Fab’N’Lab Clamecy

Fablab Médiation/fabrication numérique, découpe laser, impression 3D, broderie numérique

Fablab Médiation/fabrication numérique, découpe laser, impression 3D, broderie numérique. Du 3 au 18 décembre 2025. Le Fab’N’Lab de Clamecy est un espace tiers lieu de rencontres autour du numérique et de la créativité. Outil pour résorber la fracture numérique dans les territoires ruraux, par l’accompagnement aux usages et ouverts à tous les publics, ces laboratoires de fabrication numérique sont dotés de machines-outils pilotées par ordinateur, telles que des machines de découpe laser, à fil chaud et à vinyle ; des thermo-formeuses ; des brodeuses numériques ; des imprimantes 3D… Ils permettent la conception, la réalisation et la fabrication de presque tout par soi-même (bibelots de décoration, stickers, pièces de carrosserie, personnalisation de textiles, …) et dans des matériaux très variés (plastiques, bois, vinyle, tissus, pierre, chocolat,…). Accès libre .

Fab’N’Lab 10-12 Rue de Druyes Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté fabnlab@nievre.fr

