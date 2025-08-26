FAB’LAB Mobile Maison écocitoyenne des Landes Mont-de-Marsan
Maison écocitoyenne des Landes 5, rue du 8 mai Mont-de-Marsan Landes
Événement créatif à la Maison écocitoyenne des Landes !
Le mardi 26 août, on a le plaisir d’accueillir le Fab’Lab Ambulant BAL avec Rémi Mauvoisin à bord ! ️
Venez découvrir tout l’univers de la fabrication numérique :
Imprimante 3D
Graveuse laser
Et plein de chouettes objets à créer vous-même bijoux, boutons, carnets, porte-clés… et bien plus encore !
Avec Rémi, le champ des possibles est infini il a mille idées à la minute !
Ça se passe à la Maison écocitoyenne des Landes, 5 rue du 8 mai 1945, Mont de Marsan
Mardi 26 août
Accès libre de 9h30 à 12h
Atelier ouvert à tous, curieux, bricoleurs, créatifs ou simples rêveurs. Venez bidouiller, apprendre et repartir avec vos créations ! .
Maison écocitoyenne des Landes 5, rue du 8 mai Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 53 71
