FAB’LAB Mobile Maison écocitoyenne des Landes Mont-de-Marsan

Événement créatif à la Maison écocitoyenne des Landes !

Le mardi 26 août, on a le plaisir d’accueillir le Fab’Lab Ambulant BAL avec Rémi Mauvoisin à bord ! ️

Venez découvrir tout l’univers de la fabrication numérique :

Imprimante 3D

Graveuse laser

Et plein de chouettes objets à créer vous-même bijoux, boutons, carnets, porte-clés… et bien plus encore !

Avec Rémi, le champ des possibles est infini il a mille idées à la minute !

Ça se passe à la Maison écocitoyenne des Landes, 5 rue du 8 mai 1945, Mont de Marsan

Mardi 26 août

Accès libre de 9h30 à 12h

Atelier ouvert à tous, curieux, bricoleurs, créatifs ou simples rêveurs. Venez bidouiller, apprendre et repartir avec vos créations ! .

Maison écocitoyenne des Landes 5, rue du 8 mai Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 53 71

