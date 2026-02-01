FabLab (Semaine thématique “Le Moyen Âge et la fantasy”) CDMA Égletons
FabLab (Semaine thématique “Le Moyen Âge et la fantasy”) CDMA Égletons lundi 16 février 2026.
FabLab (Semaine thématique “Le Moyen Âge et la fantasy”)
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze
Gratuit
Début : 2026-02-16 10:00:00
fin : 2026-02-16 12:00:00
2026-02-16
Venez découvrir le FabLab ! Chaque premier samedi du mois, la Micro-Folie vous propose une initiation à l’impression 3D ou une utilisation autonome pour créer selon vos envies ! .
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
