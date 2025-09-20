Fables au château de Mussel Château de Mussel Valserhône

Château de Mussel 129 Route D`Ochiaz Valserhône Ain

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-20

Plongez dans le monde des Fables avec les sculptures de Kathinka Gunn et les peintures de Joseph Lombardi.

Château de Mussel 129 Route D`Ochiaz Valserhône 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 48 68 65

English :

Immerse yourself in the world of Fables with sculptures by Kathinka Gunn and paintings by Joseph Lombardi.

German :

Tauchen Sie mit den Skulpturen von Kathinka Gunn und den Gemälden von Joseph Lombardi in die Welt der Fabeln ein.

Italiano :

Immergetevi nel mondo delle Favole con le sculture di Kathinka Gunn e i dipinti di Joseph Lombardi.

Espanol :

Sumérjase en el mundo de las Fábulas con las esculturas de Kathinka Gunn y las pinturas de Joseph Lombardi.

