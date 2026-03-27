Fables & Contes de paques Hôtel Chais Monnet & Spa Cognac
Fables & Contes de paques Hôtel Chais Monnet & Spa Cognac dimanche 5 avril 2026.
Fables & Contes de paques
Hôtel Chais Monnet & Spa 50 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
sur réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 13:30:00
fin : 2026-04-05 14:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Célébrez Pâques en famille à l’hôtel Chais Monnet & Spa !
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Hôtel Chais Monnet & Spa 50 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 22 32 42 communication@chaismonnethotel.com
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English :
Celebrate Easter with the whole family at Chais Monnet & Spa!
L’événement Fables & Contes de paques Cognac a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Cognac
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