Fables et taquineries Salle des fêtes Forges

Salle des fêtes Rue Eugène Charron Forges Charente-Maritime

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

La mairie de Forges et la bibliothèque vous propose « Fables et taquineries » un spectacle familial et interactif avec la Compagnie de l’Orée du Bois.

Spectacle à partir de 5ans.

+33 6 33 06 38 98 contact@cie-oreedubois.fr

English :

The Forges town hall and library present « Fables et taquineries », an interactive family show with the Compagnie de l’Orée du Bois.

For ages 5 and up.

German :

Das Rathaus von Forges und die Bibliothek bieten Ihnen « Fabeln und Neckereien », ein interaktives Familienstück mit der Compagnie de l’Orée du Bois.

Die Aufführung ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.

Italiano :

Il Comune di Forges e la biblioteca organizzano « Fables et taquineries », uno spettacolo interattivo per famiglie con la Compagnie de l’Orée du Bois.

Per bambini dai 5 anni in su.

Espanol :

El ayuntamiento de Forges y la biblioteca organizan « Fábulas y taquinerías », un espectáculo familiar interactivo con la Compagnie de l’Orée du Bois.

A partir de 5 años.

