Fables et taquineries Salle des fêtes Forges

La mairie de Forges et la bibliothèque vous propose « Fables et taquineries » un spectacle familial et interactif avec la Compagnie de l’Orée du Bois.
Spectacle à partir de 5ans.
English :
The Forges town hall and library present « Fables et taquineries », an interactive family show with the Compagnie de l’Orée du Bois.
For ages 5 and up.
German :
Das Rathaus von Forges und die Bibliothek bieten Ihnen « Fabeln und Neckereien », ein interaktives Familienstück mit der Compagnie de l’Orée du Bois.
Die Aufführung ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.
Italiano :
Il Comune di Forges e la biblioteca organizzano « Fables et taquineries », uno spettacolo interattivo per famiglie con la Compagnie de l’Orée du Bois.
Per bambini dai 5 anni in su.
Espanol :
El ayuntamiento de Forges y la biblioteca organizan « Fábulas y taquinerías », un espectáculo familiar interactivo con la Compagnie de l’Orée du Bois.
A partir de 5 años.
