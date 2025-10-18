Fables Médiathèque Jacques Demy Nantes

Fables Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 16:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Par la Compagnie Pois PlumeDans un univers de papier, laissez-vous conter les Fables de La Fontaine à travers une quinzaine de tableaux projetés qui s’entremêlent et se répondent.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/