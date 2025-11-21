Fables of Faubus Le Carré d’Art – centre culturel Pôle Sud – Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne

Fables of Faubus Le Carré d’Art – centre culturel Pôle Sud – Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 21 novembre – 27 décembre Entrée libre

Cette première rétrospective en France de l’œuvre du photographe documentaire britannique Paul Reas couvre 30 ans (1982-2012) de son travail tout en mettant en lumière des photos inédites.

Paul Reas fait partie de la génération de photographes qui a révélé la classe ouvrière et montré le déclin industriel du Royaume-Uni dans les années 80 et 90.

Grâce à une observation fine de la société, et parfois avec humour, il a été le témoin de l’émergence d’un nouveau monde, devenu individualiste, et où la consommation de masse est devenue la norme.

Cet extraordinaire corpus d’images revient sur trois décennies de bouleversements politiques, sociaux et économiques en Grande-Bretagne, mais il dévoile surtout le parcours inédit et atypique d’un artiste qui a su, au fil des décennies, creuser sa place dans le monde artistique grâce à un travail exigeant et à un questionnement permanent de son approche photographique.

Issu d’un milieu ouvrier, Reas ne photographie pas le monde d’en haut, mais depuis l’intérieur, avec une lucidité empreinte de compassion et d’ironie. Son œuvre, traversée par les tensions de la désindustrialisation, de la montée du néolibéralisme et du consumérisme triomphant, s’inscrit dans la tradition documentaire critique britannique aux côtés de Martin Parr, Paul Graham ou Chris Killip.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-27T17:00:00.000+01:00

1

02 99 77 13 20

Le Carré d’Art – centre culturel Pôle Sud – Chartres-de-Bretagne 1 rue de la Conterie Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine