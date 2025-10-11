FABoum anniversaire : Les 10 ans ! Caserne des Pompiers de La Benauge Bordeaux

FABoum anniversaire : Les 10 ans ! Caserne des Pompiers de La Benauge Bordeaux samedi 11 octobre 2025.

GRATUIT

FABoum ANNIVERSAIRE

DE 19H30 À MINUIT

ILLUMINATION-FEUX

20H30

Live Sami Galbi : SAMI GALBI fait danser les scènes européennes en brouillant les frontières entre folk et électronique avec son cocktail électro-pop jubilatoire de trap marocaine, de bass music, de raï algérien et de disco synthétique des années 80 ; le tout concocté avec une énergie punk et une approche DIY.

22H

CÉLÉBRATION PYROTECHNIQUE

22H30

DJ set DouceSoeur : DOUCESŒUR c’est une sirène caribéenne, mi-high fem, mi-tonton. Son univers est un mélange bouillonnant entre ses origines de la Martinique et des Hauts-de-Seine, la culture manga des années 2000 et son identité queer. Dans chacun de ses mix, elle met à l’honneur les femmes et les personnes afrodescendantes ! Un set aussi bouillant que la mer des Caraïbes. Laisse-toi faire…

Caserne des Pompiers de La Benauge 1 Quai Deschamps, Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Sami Galbi et DouceSœur Sami Galbi DouceSœur

Mo Jeddi – Isis Mecheraf