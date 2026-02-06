FABRE N’EST PAS COUCHÉ NOCTURNE ÉTUDIANTE MO.CO. X MUSÉE FABRE Montpellier
FABRE N’EST PAS COUCHÉ NOCTURNE ÉTUDIANTE MO.CO. X MUSÉE FABRE
13 Rue de la République Montpellier Hérault
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
2026-02-12
Cette année, nous sommes ravis d’annoncer une édition spéciale en partenariat avec le MO.CO. Montpellier Contemporain !
La transgression sera mise à l’honneur dans les deux lieux, alors on a hâte de vous y voir
A l’occasion de l’exposition “L’histoire de l’Ecole des beaux-arts de Montpellier une histoire singulière”, le MO.CO. se joint au Musée Fabre et propose une soirée inédite pour découvrir l’exposition au travers de propositions imaginées par les étudiants.
Au programme, danse, théâtre, ateliers, musiques.
20h > 00h
Gratuit.
Sans réservation dans la limite des places disponibles. .
English :
This year, we’re delighted to announce a special edition in partnership with MO.CO. Montpellier Contemporain!
Transgression will be in the spotlight at both venues, so we can’t wait to see you there!
