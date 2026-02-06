FABRE N’EST PAS COUCHÉ NOCTURNE ÉTUDIANTE MO.CO. X MUSÉE FABRE Montpellier

FABRE N’EST PAS COUCHÉ NOCTURNE ÉTUDIANTE MO.CO. X MUSÉE FABRE

13 Rue de la République Montpellier Hérault

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Cette année, nous sommes ravis d’annoncer une édition spéciale en partenariat avec le MO.CO. Montpellier Contemporain !

La transgression sera mise à l’honneur dans les deux lieux, alors on a hâte de vous y voir

A l’occasion de l’exposition “L’histoire de l’Ecole des beaux-arts de Montpellier une histoire singulière”, le MO.CO. se joint au Musée Fabre et propose une soirée inédite pour découvrir l’exposition au travers de propositions imaginées par les étudiants.

Au programme, danse, théâtre, ateliers, musiques.

20h > 00h

Gratuit.

Sans réservation dans la limite des places disponibles. .

13 Rue de la République Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

This year, we’re delighted to announce a special edition in partnership with MO.CO. Montpellier Contemporain!

Transgression will be in the spotlight at both venues, so we can’t wait to see you there!

