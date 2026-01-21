FABRE N’EST PAS COUCHÉ NOCTURNE ÉTUDIANTE MUSÉE FABRE X MO.CO. Montpellier

FABRE N’EST PAS COUCHÉ NOCTURNE ÉTUDIANTE MUSÉE FABRE X MO.CO.

Cette année, nous sommes ravis d’annoncer une édition spéciale en partenariat avec le MO.CO. Montpellier Contemporain !

La transgression sera mise à l’honneur dans les deux lieux, alors on a hâte de vous y voir

Jeudi 12 Février, 20h 00h

Entrée gratuite sur présentation de la carte d’étudiant. .

39 Boulevard de Bonne Nouvelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 14 83 00

English :

This year, we’re delighted to announce a special edition in partnership with MO.CO. Montpellier Contemporain!

Transgression will be in the spotlight at both venues, so we can’t wait to see you there!

