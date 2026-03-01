Fabrication d’abris pour les petites bêtes du jardin potager Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Pionnière dans le domaine de la lutte contre les produits phytosanitaires dès les années 90, Paris s’est engagée dans la démarche zéro phyto, bien avant leur interdiction au niveau national.

Cela permet la préservation de la biodiversité, dont le jardin potager a tant besoin.

Venez découvrir les

auxiliaires du jardin pour appréhender leur rôle et contribuer à favoriser leur présence.

Pour cela, notre stand vous permettra de :

– Découvrir quelles sont les petites bêtes auxiliaires du jardin.

– Réaliser des abris

simples à partir de matériaux naturels.

– Montrer quels sont les abris naturels

existants.

Activité en libre et en continu.

Dans le cadre de la Semaine pour les alternatives aux pesticides, venez découvrir comment abriter les auxiliaires du jardin potager.

Le mercredi 25 mars 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

En libre [ sans inscription ]

Public enfants, jeunes et adultes.

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS



