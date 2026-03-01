Fabrication d’arpilleras Argentan

Fabrication d’arpilleras

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Atelier avec Bea Lema

Découvrez l’univers des arpilleras lors d’un atelier animé par Bea Lema née au Chili, cette pratique textile était pour les femmes un mode d’expression et de résistance à travers des scènes brodées sur tissu . Inspiré de cette tradition engagée, l’atelier vous invite à créer votre propre tableau textile en mêlant dessin, tissus et broderie .

8 ans et plus. Gratuit , sur inscription .

English : Fabrication d’arpilleras

