Fabrication de bonbons Halloween à base de plantes médicinales Boutique Paris samedi 25 octobre 2025.

Atelier pour tous les petits sorciers du quartier ! Entrez dans le laboratoire enchanté d’Holivita, où les chaudrons ne bouillonnent pas de potions effrayantes mais de douceurs bienfaisantes.

À l’occasion d’Halloween, nous transformerons les plantes médicinales en friandises magiques : chaque création sera une gourmandise à la fois festive et bienfaisante.

Un atelier ludique, gourmand et créatif animé par 2 sorcières: Francesca, fondatrice, herbaliste, et Nelly, cheffe et animatrice en pâtisserie.

Nous vous invitons à venir déguisés! Venez tisser vos propres sortilèges sucrés et repartez avec un sachet de vos bonbons faits main à base de plantes médicinales.

Petit groupe de 7 personnes.

Tarif de 45€.

Infos et réservation

Le samedi 25 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

payant

Tout public.

Boutique 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France 75010 Paris

