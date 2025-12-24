Fabrication de bougies florales en partie recyclées

69 rue de l’Eglise Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 16:30:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-21

Apprenez à confectionner vos propres bougies lors d’un atelier convivial, tout en apprenant comment recycler vos restes de bougies dans une démarche autonome ! Vous pourrez réaliser au choix une bougie parfumée, voire décorée de fleurs fraichement cueillies et vous repartirez bien entendu avec vos jolies créations.

Lors de cet atelier, vous apprendrez à confectionner vos propres bougies, tout en apprenant comment recycler vos restes de bougies dans une démarche autonome. Vous pourrez réaliser au choix une bougie parfumée, voire décorée de fleurs fraichement cueillies. Vous repartirez avec vos créations. .

69 rue de l’Eglise Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 56 10 29 contact@audealanature.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn how to make your own candles in a friendly workshop, while learning how to recycle your leftover candles in a self-sufficient way! You can choose to make a scented candle, or one decorated with freshly picked flowers, and of course you’ll leave with your own beautiful creations.

L’événement Fabrication de bougies florales en partie recyclées Schirmeck a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche