Fabrication de bouillotte sèche Le Lokal Plouescat

Fabrication de bouillotte sèche

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

Date(s) :

2025-12-10

À partir de 7 ans, sur inscription. Payant. .

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59

English :

L’événement Fabrication de bouillotte sèche Plouescat a été mis à jour le 2025-11-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX