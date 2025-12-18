Fabrication de boules à graines Bibliothèque Drouot Paris
Fabrication de boules à graines Bibliothèque Drouot Paris samedi 24 janvier 2026.
L’association Sème Sème vous propose la création de boules à graines, une activité familiale et éducative !
En famille, venez façonner de petites friandises pour les étourneaux, les moineaux et les volatiles en tous genres !
De 1 à 6 ans – sur inscription
C’est l’hiver !
Les oiseaux ont faim !
Le samedi 24 janvier 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-24T11:00:00+01:00
fin : 2026-01-24T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-24T10:00:00+02:00_2026-01-24T12:00:00+02:00
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Drouot et trouvez le meilleur itinéraire