Fabrication de boules à graines Bibliothèque Drouot Paris

L’association Sème Sème vous propose la création de boules à graines, une activité familiale et éducative !

En famille, venez façonner de petites friandises pour les étourneaux, les moineaux et les volatiles en tous genres !

De 1 à 6 ans – sur inscription

C’est l’hiver !

Les oiseaux ont faim !

Le samedi 24 janvier 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



