Fabrication de cabanes Longère de la Bégraisière Saint-Herblain mercredi 1 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-01 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Qui, un jour, n’a pas imaginé construire une cabane, qu’elle soit faite de quelques branches dans les bois ou perchée dans les arbres ? La cabane est un objet universel qui évoque à la fois l’enfance, l’aventure ou encore la rêverie. Les petits comme les grands peuvent mettre la main à la pâte. Venez expérimenter vos talents de jeunes architectes en herbe lors d’un après-midi constructif quelque part entre Tom Sawyer, Robinson et La guerre des boutons.

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/fabrication-de-cabanes/