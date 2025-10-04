Fabrication de cartes PopUp Bibliothèque de Pont de Ruan Pont-de-Ruan

Fabrication de cartes PopUp Samedi 4 octobre, 10h30, 15h00 Bibliothèque de Pont de Ruan Indre-et-Loire

gratuit matériel fourni par la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fabrications de cartes popup faciles avec du papier cartonné. Plusieurs modèles seront proposés. Les personnes remporteront leurs cartes

Bibliothèque de Pont de Ruan 8 rue des Vallées Pont de Ruan 37260 Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247732111 bibliothèèque , prêts de livres, accueil de classes, animations, nuit de la lecture….. parking à proximité

Biblis en folie 2025

dominique Pecquet