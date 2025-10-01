Fabrication de Comté à l’ancienne Fruitière 1900 Fruitière 1900 Thoiria
Fruitière 1900 25 Grande Rue Thoiria Jura
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-18
2025-10-01
Passionnés de Comté et défenseurs de ses méthodes de fabrication ancestrales, Paco et Amandine vous accueillent à la Fruitière 1900 pour vous les faire découvrir.
Dans un chaudron en cuivre à la seule force des mâchoires et des bras, vous pourrez observer au cours d’une matinée les méthodes traditionnelles de d’écaillage manuel, de soutirage à la toile et de la cuisson au feu de bois.
Ouvert du mercredi au dimanche inclus de 8:45 à 12:00 et de 15:30 à 19:00. Le dimanche, de 8:45 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 en haute saison. Il y aura des fabrications de Comté tous les matins d’ouverture, démarrage à 9:00, durant 2 h. Participation libre. .
Fruitière 1900 25 Grande Rue Thoiria 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 98 81
