Fabrication de cookie Route de Cabourg Merville-Franceville-Plage 9 août 2025 15:00

Calvados

Fabrication de cookie Route de Cabourg La Malle à chocolat Merville-Franceville-Plage Calvados

Début : 2025-08-09 15:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Josseline de la Malle à chocolat vous propose cet atelier afin de passer un agréable moment en duo avec votre enfant et d’apprendre à réaliser les bases d »un cookie.

À la fin de l’atelier vous repartirez avec votre création, un livret de recettes et conseils.

Réservation obligatoire par mail.

En duo parent / enfant (de 8 à15 ans).

Route de Cabourg La Malle à chocolat

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie contact@atelierslamalleachocolats.fr

English : Fabrication de cookie

Josseline de la Malle à Chocolat offers you this workshop to spend a pleasant moment with your child and learn how to make the basics of a cookie.

At the end of the workshop, you’ll leave with your own creation and a booklet of recipes and tips.

Reservations required by e-mail.

Parent / child duo (ages 7 to 15).

German : Fabrication de cookie

Josseline de la Malle à chocolat bietet Ihnen diesen Workshop an, damit Sie einen angenehmen Moment zu zweit mit Ihrem Kind verbringen und lernen, wie man die Grundlagen eines Cookies herstellt.

Am Ende des Workshops nehmen Sie Ihre eigene Kreation, ein Rezeptheft und Tipps mit nach Hause.

Eine Reservierung per E-Mail ist erforderlich.

Eltern/Kind-Duo (8 bis 15 Jahre).

Italiano :

Josseline di La Malle à Chocolat vi propone questo laboratorio per trascorrere del tempo di qualità con il vostro bambino e imparare a realizzare le basi di un biscotto.

Alla fine del laboratorio, tornerete a casa con la vostra creazione, un libretto di ricette e dei consigli.

Prenotazione obbligatoria via e-mail.

Genitori e figli (dagli 8 ai 15 anni).

Espanol :

Josseline, de La Malle à Chocolat, le propone este taller para pasar un rato agradable con su hijo y aprender a hacer las galletas básicas.

Al final del taller, se irá a casa con su propia creación, un recetario y consejos.

Es necesario reservar por correo electrónico.

Padres e hijos (de 8 a 15 años).

L’événement Fabrication de cookie Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge