Fabrication de coussins aux marrons ! Le Chapati Vertou
Fabrication de coussins aux marrons ! Le Chapati Vertou samedi 8 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 16:00 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
Venez fabriquer un coussin de marrons, pour faire des (auto-)massages cet hiver. Apportez des chutes de tissu (des anciens vêtements par exemple), et si possible votre machine à coudre, pour pouvoir en refaire chez vous ensuite. Organisé par l’association le Chapati.
Le Chapati Vertou 44120
https://www.lechapati.fr/