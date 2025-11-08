Fabrication de coussins aux marrons ! Le Chapati Vertou

Fabrication de coussins aux marrons ! Le Chapati Vertou samedi 8 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 16:00 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

Venez fabriquer un coussin de marrons, pour faire des (auto-)massages cet hiver. Apportez des chutes de tissu (des anciens vêtements par exemple), et si possible votre machine à coudre, pour pouvoir en refaire chez vous ensuite. Organisé par l’association le Chapati.

Le Chapati Vertou 44120

https://www.lechapati.fr/