Fabrication de déco de jardin en vannerie sauvage Melle

Parchaimbault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15

2026-03-15

Une manière originale et naturelle de décorer son jardin !

Gratuit, ouvert à tous.tes sur inscription   .

Parchaimbault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 98 08 70  reseau.simplicite@gmail.com

