Fabrication de déco de jardin en vannerie sauvage

Parchaimbault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Une manière originale et naturelle de décorer son jardin !

Gratuit, ouvert à tous.tes sur inscription .

Parchaimbault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 98 08 70 reseau.simplicite@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fabrication de déco de jardin en vannerie sauvage

L’événement Fabrication de déco de jardin en vannerie sauvage Melle a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Pays Mellois