Fabrication de décos de Noël Route du Mont Mouchet Saugues

Fabrication de décos de Noël

Route du Mont Mouchet Les Ateliers de la Bruyère Saugues Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 11:00:00

fin : 2025-12-30 12:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Fabrication de décos de Noël avec les Ateliers de la Bruyère.

Route du Mont Mouchet Les Ateliers de la Bruyère Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

English :

Making Christmas decorations with Ateliers de la Bruyère.

