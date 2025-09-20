Fabrication de façades de cases créoles Musée Edgar Clerc Le Moule

Fabrication de façades de cases créoles Musée Edgar Clerc Le Moule samedi 20 septembre 2025.

Fabrication de façades de cases créoles 20 et 21 septembre Musée Edgar Clerc Guadeloupe

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T20:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

La case créole est un élément essentiel de la vie, du patrimoine et du paysage Guadeloupéen.

Son charme discret nous invite à une certaine sérénité. Elle traverse les épreuves du temps grâce à sa construction simple et robuste.

Pourtant elle disparait sans bruit rongée par les insectes, souvent envahie par la végétation. Elle continue pourtant à nous émouvoir.

Musée Edgar Clerc 440 Route de la Rosette, 97160 Le Moule, France Le Moule 97160 Guadeloupe Guadeloupe 0590235757 https://www.cg971.fr/lieu/musee-edgar-clerc [{« type »: « email », « value »: « musee.edgar.clerc@cg971.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0590235757 »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-08-06T15:14:53.376Z », « data »: [{« eventDuration »: 120, « bookingContact »: « musee.edgar.clerc@cg971.fr », « response »: {« passId »: 338248848, « isPending »: false, « addressId »: 29132}, « venueId »: 151931, « description »: « La case cru00e9ole et un u00e9lu00e9ment essentiel de la vie, du patrimoine et du paysage Guadeloupu00e9en.nSon charme discret nous invite u00e0 une certaines su00e9ru00e9nitu00e9.de construction simple et robuste, Elles traversent les u00e9preuves du temps, pourtant elles disparaissent sans bruit rongu00e9es par les insectes, souvent envahies par la vu00e9gu00e9tation. Elles continuent u00e0 nous u00e9mouvoir malgru00e9 tout.n », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-06T15:14:53.094Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1699812, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-06T15:14:53.192Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 381519858, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 2, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758355200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-06T15:14:53.375Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/338248848 »}] https://www.cg971.fr Musée créé en 1984, établissement public placé sous le contrôle de la Direction des musées de France. Exposition permanente d’archéologie, exposition temporaire d’art, auditorium et bibliothèque. Lieu de connaissance et d’échanges, le musée départemental Edgar Clerc est consacré à l’archéologie précolombienne. Dans une première partie, l’exposition permet au public de redécouvrir les travaux d’Edgar Clerc sur les sites de Grande-Terre tels que Morel, et les découvertes exceptionnelles qu’il y a mises au jour. L’exposition montre comment ses travaux pionniers ont permis de redéfinir la chronologie amérindienne en Guadeloupe et d’aborder certains aspects de la vie quotidienne des Amérindiens durant les premières périodes précolombiennes, en particulier la poterie, les parures et les trois-pointes. Dans une deuxième partie, l’exposition présente pour la première fois au public les recherches de l’université de Leiden sur des sites majeurs de Grande-Terre, comme celui d’Anse-à-la-Gourde. Plus tardifs, ces sites complètent notre vision chronologique par rapport à Edgar Clerc et ont surtout apporté des données totalement novatrices sur l’habitat ou les coutumes funéraires amérindiennes. En venant de Morne-A-L’eau, prendre la direction Le Moule. Avant le bourg, au niveau de la chapelle, prendre la direction de Petit-Canal ; le musée se trouve à 400 m à droite. En venant de Saint-François après le pont de la baie, prendre direction Petit-Canal.

La case créole est un élément essentiel de la vie, du patrimoine et du paysage Guadeloupéen.

Alain ANDRE