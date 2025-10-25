Fabrication de jus de pomme à l’ancienne Saint-Julien-aux-Bois
Route des Pierres Blanches Saint-Julien-aux-Bois Corrèze
Début : 2025-10-25
Découvrez la fabrication traditionnelle du jus de pomme. Le comité des fêtes vous invite à assister à la transformation des pommes à l’ancienne. Buvette et vente sur place. Ambiance conviviale garantie. .
Route des Pierres Blanches Saint-Julien-aux-Bois 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 85 05 68
