Fabrication de jus de pomme à l’ancienne Saint-Julien-aux-Bois

Route des Pierres Blanches Saint-Julien-aux-Bois Corrèze

Découvrez la fabrication traditionnelle du jus de pomme. Le comité des fêtes vous invite à assister à la transformation des pommes à l’ancienne. Buvette et vente sur place. Ambiance conviviale garantie. .

Route des Pierres Blanches Saint-Julien-aux-Bois 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 85 05 68

