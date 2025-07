Fabrication de jus de pomme Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2025-07-30 14:00:00

fin : 2025-07-30 18:00:00

2025-07-30

Grâce au Clos Moulin, découvrez les secrets du pressage artisanal et participez à chaque étape, de la présentation des pommes à la dégustation ! Repartez avec un savoir-faire gourmand.

Inscription sur place. Atelier de 30 minutes (10 personnes par atelier).

Place Napoléon Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 50 79 18 07

English : Fabrication de jus de pomme Rolex Fastnet Race

Thanks to Le Clos Moulin, discover the secrets of artisanal pressing and take part in every stage, from apple presentation to tasting! You’ll leave with gourmet know-how.

On-site registration. 30-minute workshop (10 people per workshop).

German :

Dank Clos Moulin entdecken Sie die Geheimnisse der handwerklichen Apfelpressung und nehmen an jedem Schritt teil, von der Präsentation der Äpfel bis zur Verkostung! Gehen Sie mit einem Gourmet-Know-how nach Hause.

Anmeldung vor Ort. 30-minütiger Workshop (10 Personen pro Workshop).

Italiano :

Grazie a Le Clos Moulin, potrete scoprire i segreti della spremitura tradizionale delle mele e partecipare a tutte le fasi, dalla presentazione delle mele alla degustazione! Tornerete a casa con un know-how da gourmet.

Iscrizione sul posto. Laboratorio di 30 minuti (10 persone per laboratorio).

Espanol :

Gracias a Le Clos Moulin, podrá descubrir los secretos del prensado tradicional de manzanas y participar en todas las etapas, desde la presentación de las manzanas hasta la degustación Volverá a casa con unos conocimientos gastronómicos.

Inscripción in situ. Taller de 30 minutos (10 personas por taller).

