FABRICATION DE LANTERNES Sauvian
FABRICATION DE LANTERNES Sauvian mercredi 29 octobre 2025.
FABRICATION DE LANTERNES
17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Dans le cadre de la Journée monstrueuse, viens déguisé fabriquer ta lanterne d’Halloween ! Atelier gratuit et créatif, dès 7 ans, sur inscription.
Pour la Journée monstrueuse, les enfants sont invités à venir déguisés et à laisser libre cours à leur imagination en fabriquant leur propre lanterne d’Halloween. Un moment ludique et créatif pour plonger dans l’ambiance magique et effrayante de la fête.
Atelier gratuit, accessible dès 7 ans, uniquement sur inscription. .
17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72
English :
As part of Monstrous Day, come dressed up and make your own Halloween lantern! Free creative workshop, ages 7 and up, registration required.
German :
Im Rahmen des Monstertages kannst du verkleidet deine Halloween-Laterne basteln! Kostenloser und kreativer Workshop, ab 7 Jahren, Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Nell’ambito del Monstrous Day, venite vestiti e create la vostra lanterna di Halloween! Laboratorio creativo gratuito, dai 7 anni in su, iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Como parte del Día Monstruoso, ¡ven disfrazado y crea tu propio farol de Halloween! Taller creativo gratuito, a partir de 7 años, previa inscripción.
L’événement FABRICATION DE LANTERNES Sauvian a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE