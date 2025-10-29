FABRICATION DE LANTERNES Sauvian

FABRICATION DE LANTERNES Sauvian mercredi 29 octobre 2025.

FABRICATION DE LANTERNES

17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Dans le cadre de la Journée monstrueuse, viens déguisé fabriquer ta lanterne d’Halloween ! Atelier gratuit et créatif, dès 7 ans, sur inscription.

Pour la Journée monstrueuse, les enfants sont invités à venir déguisés et à laisser libre cours à leur imagination en fabriquant leur propre lanterne d’Halloween. Un moment ludique et créatif pour plonger dans l’ambiance magique et effrayante de la fête.

Atelier gratuit, accessible dès 7 ans, uniquement sur inscription. .

17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72

English :

As part of Monstrous Day, come dressed up and make your own Halloween lantern! Free creative workshop, ages 7 and up, registration required.

German :

Im Rahmen des Monstertages kannst du verkleidet deine Halloween-Laterne basteln! Kostenloser und kreativer Workshop, ab 7 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Nell’ambito del Monstrous Day, venite vestiti e create la vostra lanterna di Halloween! Laboratorio creativo gratuito, dai 7 anni in su, iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Como parte del Día Monstruoso, ¡ven disfrazado y crea tu propio farol de Halloween! Taller creativo gratuito, a partir de 7 años, previa inscripción.

L’événement FABRICATION DE LANTERNES Sauvian a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE