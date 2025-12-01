Fabrication de mangeoire à oiseaux 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

Fabrication de mangeoire à oiseaux

En préparation du Grand comptage des oiseaux de jardins, venez fabriquer une mangeoire à oiseaux à installer dans votre jardin pour multiplier vos chances de les observer.

Depuis 20 ans, le Groupe ornithologique normand (GONm) assure, en Normandie, la coordination du “Grand comptage des oiseaux de jardin”. La prochaine édition de ce programme de recherche participative se déroule le samedi 25 et le dimanche 26 janvier 2025.

En préparation de cet évènement, et pour vous aider à multiplier vos chances d’observer des espèces parfois difficiles à apercevoir, nous vous proposons de venir fabriquer une mangeoire à oiseaux que vous pourrez facilement installer dans votre jardin, votre balcon ou dans un parc public. Cet atelier sera également l’occasion de vous familiariser avec le protocole de comptage pour être fin prêt·e le jour J !

Rendez-vous le 13 décembre de 14h à 16h. N’oubliez pas de vous inscrire, c’est gratuit ! .

