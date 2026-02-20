Fabrication de mangeoires à oiseaux RDV Nature en Anjou Parc de Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Fabrication de mangeoires à oiseaux RDV Nature en Anjou Parc de Beaupréau Beaupréau-en-Mauges mercredi 4 mars 2026.
Fabrication de mangeoires à oiseaux RDV Nature en Anjou
Parc de Beaupréau Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 14:00:00
fin : 2026-03-04 16:00:00
Date(s) :
2026-03-04
Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Anjou
Les oiseaux ont parfois besoin d’un coup de pouce pour arriver au printemps, aidez-les en fabriquant des mangeoires naturelles et apprenez à reconnaître quelques oiseaux du jardin.
Gratuit, sur inscription (places limitées) .
Parc de Beaupréau Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2025 sensibilisation.environnement@beaupreauenmauges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Rendez-vous Nature en Anjou program
L’événement Fabrication de mangeoires à oiseaux RDV Nature en Anjou Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-02-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges