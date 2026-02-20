Fabrication de mangeoires à oiseaux RDV Nature en Anjou

Parc de Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

2026-03-04

Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Anjou

Les oiseaux ont parfois besoin d’un coup de pouce pour arriver au printemps, aidez-les en fabriquant des mangeoires naturelles et apprenez à reconnaître quelques oiseaux du jardin.

Gratuit, sur inscription (places limitées) .

Gratuit, sur inscription (places limitées). Contact: sensibilisation.environnement@beaupreauenmauges.fr

English :

As part of the Rendez-vous Nature en Anjou program

