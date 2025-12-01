Fabrication de mangeoires en vannerie sauvage Liessies

Fabrication de mangeoires en vannerie sauvage Liessies samedi 13 décembre 2025.

10, rue de l’Abbaye Liessies Nord

Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

10, rue de l’Abbaye Liessies 59740 Nord Hauts-de-France   contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Making feeders from wild basketry

German :

Herstellung von Futterhäuschen aus wilden Korbgeflechten

Italiano :

Realizzare mangiatoie selvatiche in vimini

Espanol :

Fabricación de comederos silvestres de mimbre

