Fabrication de mangeoires en vannerie sauvage Liessies samedi 13 décembre 2025.
10, rue de l’Abbaye Liessies Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
Date(s) :
2025-12-13
10, rue de l’Abbaye Liessies 59740 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
Making feeders from wild basketry
German :
Herstellung von Futterhäuschen aus wilden Korbgeflechten
Italiano :
Realizzare mangiatoie selvatiche in vimini
Espanol :
Fabricación de comederos silvestres de mimbre
