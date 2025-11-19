Fabrication de marionnettes chaussettes L’Atelier 104 Granville

Fabrication de marionnettes chaussettes

L’Atelier 104 104 Rue Couraye Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 15:00:00

fin : 2025-11-19 16:30:00

Date(s) :

2025-11-19

Viens fabriquer ta marionnette chaussette avec des matériaux de récupération. Tu pourras l’emporter avec toi pour les futurs spectacles en famille. .

L’Atelier 104 104 Rue Couraye Granville 50400 Manche Normandie +33 6 72 82 20 91 atelier104.granville@gmail.com

