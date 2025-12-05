Fabrication de marionnettes chaussettes Atelier 104 Granville

Fabrication de marionnettes chaussettes Atelier 104 Granville samedi 14 février 2026.

Atelier 104 104 Rue Couraye Granville Manche

Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-28

2026-02-14

Isabelle te propose de fabriquer ta marionnette chaussette avec des objets de récupération. Elle t’apprendra à lui donner vie pour amuser tes amis et ta famille.

Horaires de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30
matériel fourni, inscription indispensable au 06 72 82 20 91   .

Atelier 104 104 Rue Couraye Granville 50400 Manche Normandie +33 6 72 82 20 91  kiwilaserie@gmail.com

