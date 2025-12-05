Fabrication de marionnettes chaussettes Atelier 104 Granville
Isabelle te propose de fabriquer ta marionnette chaussette avec des objets de récupération. Elle t’apprendra à lui donner vie pour amuser tes amis et ta famille.
Horaires de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30
matériel fourni, inscription indispensable au 06 72 82 20 91 .
Atelier 104 104 Rue Couraye Granville 50400 Manche Normandie +33 6 72 82 20 91 kiwilaserie@gmail.com
