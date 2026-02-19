FABRICATION DE MOBILES Fontès

FABRICATION DE MOBILES

1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Venez découvrir les 1001 possibilités de construire des mobiles éléments naturels, couleurs, matières…

Ces mobiles seront exposés pour la Semaine Nationale de la Petite Enfance !

Atelier gratuit et sans réservation ! .

1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com

