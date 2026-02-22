FABRICATION DE MOBILES Salle des fêtes Pouzols

FABRICATION DE MOBILES

Salle des fêtes Rue de l’Égalité Pouzols Hérault

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Découvrez 1001 façons de fabriquer des mobiles destinés à nous émerveiller

formes, couleurs, matière…

Les mobiles fabriqués seront exposés dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance !

Une activité à partager entre générations, en famille ou avec ses voisins ! .

Salle des fêtes Rue de l’Égalité Pouzols 34230 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com

English :

Discover 1001 ways to make mobiles to fill us with wonder

