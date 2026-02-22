FABRICATION DE MOBILES Salle des fêtes Pouzols

FABRICATION DE MOBILES

FABRICATION DE MOBILES Salle des fêtes Pouzols mercredi 11 mars 2026.

FABRICATION DE MOBILES

Salle des fêtes Rue de l’Égalité Pouzols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11

Date(s) :
2026-03-11

Découvrez 1001 façons de fabriquer des mobiles destinés à nous émerveiller
Découvrez 1001 façons de fabriquer des mobiles destinés à nous émerveiller formes, couleurs, matière…
Les mobiles fabriqués seront exposés dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance !
Une activité à partager entre générations, en famille ou avec ses voisins !   .

Salle des fêtes Rue de l’Égalité Pouzols 34230 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99  roulcontact@terre-contact.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover 1001 ways to make mobiles to fill us with wonder

L’événement FABRICATION DE MOBILES Pouzols a été mis à jour le 2026-02-20 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT