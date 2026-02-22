FABRICATION DE MOBILES Salle des fêtes Pouzols
FABRICATION DE MOBILES
Salle des fêtes Rue de l’Égalité Pouzols Hérault
Début : 2026-03-11
Découvrez 1001 façons de fabriquer des mobiles destinés à nous émerveiller formes, couleurs, matière…
Les mobiles fabriqués seront exposés dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance !
Une activité à partager entre générations, en famille ou avec ses voisins ! .
Salle des fêtes Rue de l’Égalité Pouzols 34230 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com
Discover 1001 ways to make mobiles to fill us with wonder
