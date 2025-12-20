Fabrication de nichoirs à oiseaux, Prinquiau
Fabrication de nichoirs à oiseaux, Prinquiau samedi 24 janvier 2026.
Fabrication de nichoirs à oiseaux
Prinquiau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
Date(s) :
2026-01-24
L’association Terre d’Avenir organise un atelier dédié à la fabrication de nichoirs à oiseaux ou abris à chauves-souris.
Lieu précis envoyé à l’inscription. .
Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire terredavenir@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fabrication de nichoirs à oiseaux Prinquiau a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon