Fabrication de nichoirs pour mésanges à Bavilliers

Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 09:00:00

fin : 2026-03-04 12:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Les enfants de Bavilliers sont invités à la médiathèque pour construire des nichoirs pour les mésanges qui seront mis en place dans les arbres des parcs de Bavilliers.

RDV de 9 h à 12 h à la médiathèque, située place Jean Moulin à Bavilliers. Inscription via mediatheque@bavilliers.fr ou au 03 84 28 67 02 (attention, places limitées). .

Place Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fabrication de nichoirs pour mésanges à Bavilliers

L’événement Fabrication de nichoirs pour mésanges à Bavilliers Bavilliers a été mis à jour le 2026-02-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)