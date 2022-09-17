Fabrication de pain au four à bois communal, four à bois communal, Saint-Jean-de-Sixt

Informations pratiques

Fabrication de pain au four à bois communal 19 et 20 septembre four à bois communal Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

– Visite du Four à Bois communal (hameau des Sixt) réhabilité sous un grenier datant de 1820.

– Fabrication de pain cuit sur place par les bénévoles de notre association, moment convivial avec viennoiseries et café.

quand : samedi & dimanche à partir de 8h

C’est l’occasion de partager les traditions d’autrefois !

Autrefois, chaque hameau possédait son four banal à Saint-Jean-de-Sixt.

Les habitants l’avaient construit, en assuraient l’entretien et géraient son utilisation. Près de ce four, chaque famille disposait d’un « grenier », ou d’une partie de grenier.

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four à bois communal impasse du Ru 74450 Saint-Jean-de-sixt Saint-Jean-de-Sixt 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://saintjeandesixt.wordpress.com/actualites/ [{« link »: « https://saintjeandesixt.wordpress.com/2022/09/17/le-four-banal/ »}] venir à pied depuis le centre du village

– Visite du Four à Bois communal (hameau des Sixt) réhabilité sous un grenier datant de 1820.

© Saint-Jean-de-Sixt Patrimoine – Angelina P.