Fabrication de pain au four à bois de Carouge, Four à bois de Carouge, Les Villards-sur-Thônes

Informations pratiques

Fabrication de pain au four à bois de Carouge Dimanche 20 septembre, 09h00 Four à bois de Carouge Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

De 9h à 17h, le dimanche 20 septembre, venez découvrir au four de Carouge la fabrication de pains de campagne pétris et cuits sur place par les bénévoles de l’association.

Plusieurs fournées sont réalisées tout au long de la journée et les pains sont disponibles à la vente pour vous permettre de repartir avec le vôtre !

Four à bois de Carouge 58 route de Carouge 74230 les Villards sur Thônes Les Villards-sur-Thônes 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Les fours à pain sont essentiels à la vie du village pour nourrir les populations et comme lieux de rencontre.

Au Moyen Âge, ces fours existaient déjà, les paysans devaient payer un impôt au seigneur pour faire cuire leur pain. Aujourd’hui, certains sont encore en activité comme celui du Carouge aux Villards-sur-Thônes.

En 1866, les habitants du quartier de Carouge, soit vingt-huit familles, ont décidé de créer une « Société du four de Carouge », dont seuls les membres avaient le droit d’usage du four.

La mappe sarde (l’ancêtre du cadastre) recensait pour les Villards-sur-Thônes six fours. Tous ont connu leurs dernières heures de gloire pendant les années de guerre où le pain était devenu une denrée rare et précieuse. Avec le temps, nombreux fours se sont détériorés.

Le four de Carouge a été sauvé en mars 1966 par dix-neuf habitants du quartier qui ont refait une charpente avec une couverture en tôle, ainsi qu’un chainage en béton au niveau du plafond pour tenir les murs. Une participation de 71,22 francs chacun et du bénévolat ont empêché la démolition par la commune qui voulait en faire un entrepôt pour le gravier.

L’association « Tradition et Patrimoine de Carouge » est créée en 2002. Les membres se sont réunis pour restaurer le four du quartier, de nombreux volontaires ont entrepris les travaux.

En 2004, les membres de l’association « Tradition et Patrimoine de Carouge » ont réanimé le four et ont fait pour la première fois cuire du pain au feu de bois, après cinquante ans d’oubli.

L’inauguration officielle du four de Carouge restauré a eu lieu le 26 mai 2005, avec les personnalités locales et la population des Villards-sur-Thônes.

Aujourd’hui, sous l’impulsion de son président, le four de Carouge sert pour diverses occasions et manifestations : fête du Patrimoine, fêtes villageoises, ainsi que pour les membres de l’association.

De 9h à 17h, le dimanche 20 septembre, venez découvrir au four de Carouge la fabrication de pains de campagne pétris et cuits sur place par les bénévoles de l’association.

©traditions et patrimoine de Carouge – Odile D